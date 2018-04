Indsigt

Assens Kommunes borgmester Søren Steen Andersen (V) har holdt møde med udvalgsformand Dan Gørtz (V), en biolog fra forvaltningen og Lars Skjærris for at se på alternative løsninger til den dyre kloakseparering, 1900 husstande, ifølge kommunens kort, er i risiko for at skulle have lavet.

- Mere end 3000 borgere i Assens Kommune har nu meldt sig ind i protestgruppen mod Assens Forsyning. Det er mere end 10 procent af de stemmeberettigede. Gør det indtryk på dig som borgmester, at der er så stor utilfredshed med forsyningen?

- Det gør indtryk, at der er så stor tvivl omkring det. Der ligger en kommunikativ opgave for kommunen i at forklare, hvad det drejer sig om, hvor mange der kan blive berørt, og hvad det vil koste dem. Det sidste er altid svært at sige. Der er nogle, som tror de bliver ramt, men som ikke gør det. Selvom der ikke er kloaksepareret ved deres vej, er der det måske på deres grund. Andre skal bare have lavet små justeringer, og nogle få vil have meget store udfordringer.

Se om din grund skal kloaksepareres Omkring 1900 grunde i Assens Kommune er på kommunens kort på



Alle ejendomsejere med en grund i risikozonen for separatkloakering har fået et brev af Assens Kommune. Omkring 1900 grunde i Assens Kommune er på kommunens kort på spildevand.assens.dk i zonen for "planlagt separatkloak". Det vil sige, at der på deres vej endnu ikke er separatkloakeret, og at der derfor er en risiko for, at der også skal laves separat kloakering på grunden. Men der kan sagtens allerede være separatkloakeret på din grund, selvom den ligger i zonen for "planlagt separat kloak". Det kan der være flere steder, fordi man, da man byggede huset eller byggede om, har været forudseende og gjort klar til en separatkloak.Du kan tjekke, om der allerede er separatkloakeret på din grund på hjemmesiden weblager.dk. Siden samler de oplysninger, der igennem tiden er sendt til kommunen omkring din ejendom. Det er dog ikke sikkert, du kan tyde de tegninger, der er på din ejendom, og i så fald kan du enten kontakte en kloakmester eller Assens Forsyning for at få hjælp.Alle ejendomsejere med en grund i risikozonen for separatkloakering har fået et brev af Assens Kommune.

- Tidligere har Dan Gørtz udtalt, at han ville sætte sig sammen med dig for at se på løsninger. Hvad vil I helt konkret gøre?

- Vi går ind og lytter. Vi er blevet spurgt, om vi er bekendt med, at der findes alternative løsninger, som er meget billigere. Det vil vi gerne vide mere om, og derfor har Dan Gørtz, en biolog fra forvaltningen og jeg haft et møde med Lars Skjærris. Vi er åbne overfor alternative løsninger. Så kan Dan Gørtz og teknisk udvalg se på, hvordan vi kan håndtere det i processen. Der kan laves tillæg til spildevandsplanen, hvor man zoomer ind på en bestemt by eller et område og siger, at her kan der bruges de løsninger. Vi vil gerne prioritere, at vi får så meget miljø som muligt for pengene, men også at det bliver så lempeligt for borgerne som muligt.

- Hvad skal der ske med de borgere, der ikke har råd til at betale for separat kloakering - sættes deres huse på tvang?

- Det er ikke min forventning, at vi kommer derud. Det kan være, vi kan dispensere eller give tidsfrister, men det kan jeg ikke bevæge mig ud i. Men der er ikke nogen, der ønsker, at det her skal medføre uoverskuelige konsekvenser for nogen.

Vil I søge inspiration fra Middelfart Kommune, der med succes har brugt alternative løsninger og derved sparet folk for de store udgifter ved kloakseparering?

- Det vil jeg i hvert fald gerne lægge op til, at vi gør. Jeg tror, vi vil få mange forskellige lokale løsninger rundt omkring. Nu har vi haft møde med Lars Skjærris, men hvis andre har geniale løsninger, der kan afhjælpe den økonomiske byrde, så er vi åbne overfor det. Det vil også blive taget op i udvalget.

Hvad betyder det for Assens Kommune, at kommunen nu får ry for at have Fyns højeste spildevandsafgift kun overgået af Ærø?

- Det er ikke et aktiv. Jeg har selv svært ved at forstå, vi skal ligge deroppe. Jeg kan ikke tro på, at hvis de andre kommuner ikke kommer derop, går de fallit. Så vil det gøre sig gældende mange steder i landet, og det tror jeg ikke på. Vi havde aldrig forventet, at vi ville komme ud i en situation, hvor forsyningen ville stille forslag om og vedtage at sætte taksten så højt op. Det har jeg aldrig haft fantasi til at forestille mig, så det kommer som lidt af en bombe. Nu er vi ved at udforske de muligheder, der er for at ændre ejerstrategien. Vi kan sætte nogle pæle, inden for hvilke bestyrelsen kan agere.

Hvordan står det mål med jeres ambitioner om flere tilflyttere, at I nu får en af de højeste spildevandsafgifter?

- Det her vil afspejle sig i huspriserne. Men vores ambition er, at vi kan ændre ejerstrategien og trappe ned med mere end de to procent om året, der er vedtaget på landsplan (med virkning fra 2019, red.). Vi kan sige som ejere, at nej vi sparer med fire procent om året. Så lander vi efter en kortere årrække på det, de andre er på.

Flere borgere, der tidligere har betalt mange penge for kloakseparering, mener, de bør få penge tilbage, hvis der nu laves billigere løsninger. Hvad tænker du om det?

- Man må også have respekt for udviklingen. Vi er ikke interesserede i at straffe nogle i fremtiden for noget, der kan lade sig gøre, som ikke kunne lade sig gøre tidligere. Men det er rigtigt, at når man laver en plan, må man holde fast i den af respekt for dem, der har været igennem samme tur. Men vi bor også i forskellige områder, og der er forskellige muligheder.