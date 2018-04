Aasum Smedie har konstrueret en container, der spiller en hovedrolle i et banebrydende millionprojekt med kviksølvforurenet jord fra Høfde 42. Bag projektet står miljøvirksomheden Krüger.

En seks tons tung container fra Aasum Smedie får en unik rolle i et pilotprojekt, der kan blive banebrydende i kampen for at fjerne kviksølv fra den berygtede, forurenede jord på Harboøre Tange ved Vesterhavet, også kaldet Høfde 42. Projektet, der har et budget på godt seks millioner kroner, udføres af miljøvirksomheden Krüger, som har bedt det fynske firma om at skræddersy en container, der bogstaveligt talt skal kunne holde til lidt ud over det sædvanlige. Høfde 42-forurening Høfde 42 ligger ved Harboøre Tange ud for Vesterhavet.Her har i årtier ligget gift fra Cheminova og kemikalier, som staten samlede ind.



Forureningen er i dag indkapslet af en spunsvæg.



Den forurenede jord på Høfde 42 indeholder både pesticider og kviksølv.



Kviksølv kan f.eks. forårsage kroniske sygdomme hos mennesker.



Hvis forureningen kan fjernes, kan jorden genanvendes.



To virksomheder, Krüger og Fortum, har iværksat pilotprojekter for at fjerne forureningen.



Begge projekter har fået støtte fra MUPD - Miljøstyrelsens Udviklings- og Demonstrations Program.



Projekterne afsluttes i 2019.



Derefter skal det politisk besluttes, hvordan forureningen skal fjernes. Aasum Smedie er specialister i containere, men det er første gang, den 200 år gamle familievirksomhed skal lave en container, der skal kunne holde til 40 tons kviksølvs-forurenet jord, der under vakuum bliver varmet op til 300 grader og står og "koger" i tre-fire måneder.

Varmelegemer i jorden

Det er meget enkelt fortalt fremgangsmåden, Krüger vil benytte sig af i forsøget på at befri den forurenede jord på Harboøre Tange for kviksølv, forklarer Maiken Faurbye, der er afdelingschef i jordforurening i Krüger. “ Jeg kan godt lide at lave udviklingsarbejde, og den største udfordring har været at få konstruktionen formidlet helt præcist til smedene, som har lavet den. Den her container er på en måde gået hen og blevet mit lille barn. Rasmus Østergaard Jensen, maskiningeniør Aasum Smedie - Vi har brugt opvarmningsmetoden til at rense forurenet jord i godt ti år, og den er særdeles effektiv. Man sætter simpelthen varmelegemer ned i jorden og varmer den op til omkring stoffernes kogepunkt - til en temperatur, hvor de begynder at fordampe. På den måde kan vi adskille forureningen og jorden. - Det har bare aldrig været gjort med kviksølv i forsøg i den virkelige verden. Vi har lavet nogle meget lovende forsøg i laboratoriet, men nu udfører vi det for første gang uden for laboratoriet, og vi har store forhåbninger til, at det lykkes, siger afdelingschefen. Forureningen på Høfde 42 er verdensberømt, fordi den både rummer dårligdomme fra Cheminovas giftdepot fra slutningen af 1950'erne og 60'erne og fra statens kemikaliedepot i starten af 1960'erne. Affaldet er kapslet ind af en spunsæg, men spreder sig over cirka 60.000 kubikmeter jord, som Krüger i løbet af de kommende måneder napper en bid på 40 tons af og hælder i containeren, som den unge maskiningeniør Rasmus Østergaard Jensen har hovedansvaret for på Aasum Smedie - meget langt fra det nordjyske.

19 rør og et lukket system

Rasmus Østergaard Jensen har i samarbejde med Krügers kemiingeniør Søren Eriksen konstrueret containeren, der stadig står i Aasum og ligner alt andet end en almindelig container. Den fremstår i rent, ubearbejdet stål, er gennemhullet i begge ender, og ved siden af containeren ligger et stort, tungt låg, som skal svejses på og forsegle containeren og den forurenede jord. Men inden da bliver 19 rør i forskellige dimensioner ført gennem beholderen. - Der er varmerør, temperaturrør og ventilationsrør, og det er ikke ligegyldigt, hvordan de sidder, eller hvordan de passer i hullerne. De skal passe fuldstændig, for containeren skal være 100 procent tæt, og det mangler vi stadig at få testet, inden den bliver kørt til Høfde 42, forklarer Rasmus Østergaard Jensen, der har tænkt på container morgen, middag og aften i de seneste mange uger. - Det er jo ikke et projekt, man får lov til at lave hver dag, og det er utrolig sjovt og spændende at være en del af. Jeg kan godt lide at lave udviklingsarbejde, og den største udfordring har været at få konstruktionen formidlet helt præcist til smedene, som har lavet den. Den her container er på en måde gået hen og blevet mit lille barn, siger han.

En deciliter kviksølv