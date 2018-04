Renoveringen af Anexet på Lundsgaard Gods i Kerteminde er med i kampen om at vinde RENOVER prisen 2018. Vinderen modtager en pris på 100.000 kr.

Kerteminde: På Lundsgaard Gods i Kerteminde ligger den mere end 100 år gamle avlsgård. Godsejerne har gennem mange år haft et ønske om at skabe nyt liv i de unikke rammer, og derfor er den gamle avlsgård nu blevet renoveret.

Efter flere års restaurering og ombygning er avlsgården omdannet til Anexet, som er et kulturelt mødested for lokalmiljøet.

Renoveringen af Anexet på Lundsgaard Gods er med i kampen om at vinde RENOVER prisen, der hvert år kårer Danmarks bedste renoveringsprojekt. Udover æren af at kunne kalde sit projekt for Danmarks bedste renoveringsprojekt, så modtager vinderen også en check på 100.000 kroner.

Renoveringen af avlsgården har haft et mål om at sikre og forstærke de bevarede arkitektoniske kvaliteter, men samtidig tilføje nye funktioner. Resultatet er blevet et nænsomt restaureret og fremtidssikret bygningsanlæg, som fremover kan anvendes til alt fra kulturelle arrangementer til konferencer.

Det er sjette år i træk, at RENOVER prisen skal uddeles til et renoveringsprojekt i særklasse:

- Den eksisterende bygningsmasse repræsenterer store samfundsværdier - økonomisk, kulturelt og historisk. Derfor er det også virkelig positivt, når så mange af byggebranchens ildsjæle lægger deres faglig stolthed og innovationskraft i at renovere og ombygge huse, så de får nyt liv og bliver mere bæredygtige, siger Realdanias filantropidirektør, Anne Skovbro.

I år er der indstillet 182 projekter til prisen. Et udvalg er i gang med at gennemgå alle de indstillede projekter, og de nominerede projekter offentliggøres 18. juni. Vinderen kåres ved en prisfest i København til august. /EXP