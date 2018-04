Debat: Muldvarpe ødelægger gadekær

Læserbrev: Jeg har gentagne gange (jeg mener, at det er mindst tre gange) kontaktet Svendborg Kommune, afdelingen for grønne områder, angående masser af muldvarpeskud på det grønne område omkring Vormarks gadekær, som efterhånden er helt ødelagt. Nogle af stenene i stengæret omkring gadekæret er blevet skubbet i vandet af muldvarpeskudene, som man fra kommunen i forvejen ikke vil vedligeholde, blandt andet med begrundelsen at det er for dyrt, når det ikke ligger inden for Svendborgs byskilte.

Men så kunne man da bekæmpe muldvarpene, så der ikke bliver ødelagt mere end højst nødvendigt, men der sker intet. Det skulle lige være torvet i Svendborg, så skulle man nok rykke.