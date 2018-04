En af de hastigst voksende og mest omtalte robotvirksomheder i den fynske klynge Mobile Industrial Robots tredoblede omsætningen i 2017. Samtidigt lykkedes det for første gang den fynske producent af logistikrobotter MIR100 og MIR200 at veksle de mange robotsalg til et plus på bundlinjen.

Her stod der i 2017 et pænt plus på 4,2 millioner kroner mod et minut det foregående år på 3,4 millioner kroner, og bl.a. derfor er Thomas Visti, adm. direktør og medejer, da også rigtig godt tilfreds.

- Vi klarer os bedre end budgettet, som i forvejen var et ganske aggressivt budget på 75 millioner kroner i omsætning, og så tjener vi penge for første gang, det er også et vigtigt signal for både vores kunder og samarbejdspartnere, siger han.

Omsætningen lå i 2017 på 77,5 millioner kroner mod 26 millioner kroner året før.

Det viser det nyeste regnskab for virksomheden, der blot har en håndfuld år på bagen, efter at Niels Jul Jacobsen stiftede MIR tilbage i 2013.