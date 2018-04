Bagenkop: Bagenkophallen stod på fest med schlagerhits, store øl og wienersnitchel, da der den 24. marts blev holdt bierfest for første gang Bagenkop. Men det bliver bestemt ikke sidste gang, fortæller Nina Kromann, der har været med til at arrangere festen.

- Det gik rigtig godt. Vi havde udsolgt, og der var 544, der købte billetter. Der var både folk med og uden udklædning. Så vi er meget tilfredse, siger Nina Kromann.

Hvis man vil sikre sig en billet til næste bierfest, kan man allerede nu sætte kryds i kalenderen.

- Vi har allerede en ny dato for næste bierfest, og det bliver den 30. marts 2019, fortæller hun.

Festen er stablet på benene af Bagenkop Borgerforening, Bagenkop Idrætsforening, Bagenkop Familiefitness samt Bagenkop By- og Havnefest. Eftersom Bagenkop Bierfest har givet et godt overskud, vil pengene nu cirkulere videre for at skabe flere aktiviteter i den Sydlangelandske by, fortæller Nina Kromann.

- Alle foreningerne deler overskuddet imellem sig, så de går til nye aktiviteter i Bagenkop - både til sport og andre aktiviteter. Nogle af pengene kommer også til at gå til havnefesten næste år, hvor vi har 60 års jubilæum, siger hun.