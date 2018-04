Ladby: Ladbydragen er nu klar til en ny sæson på vandet. Østfyns Museer fejrer Store Bededagsaften ved at sætte dragen i vandet.

De sidste år har den tro kopi af Ladbyskibet været ude og sejle, men ikke før nu har der været mast og sejl på, fortæller Øivind Larsen fra Ladby Skibslaug.

Her i forsommeren skal medlemmerne af skibslavet nu i gang med at øve sig på at sejle med sejl i Noret ved Munkebo, for i uge 28 og 29 skal Ladbydragen nemlig på sin første tur på åben vand på den anden side af Langebro i Kerteminde.

Skibslavet har fået lov til at låne vikingeskibet i disse uger.

I hele maj og juni vil medlemmerne af skibslavet øve sig hver søndag, når vejret er til det.

- Vi skal have den op i Noret, sætte sejl og ligge og lære den at kende. Det skal dog kun være, når der er let vind - ikke når der er frisk vind, for så er pladsen for trang i Noret, forklarer Øivind Larsen.