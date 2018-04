Regionens nyeste sundhedstjek af sine borgere har vist, at Ærø nu indtager førstepladsen, når det handler om tung druk.

Ærø: Med tre-fire års mellemrum tager Region Syddanmark temperaturen på borgernes sundhed. Undersøgelsen, der i den nyeste udgave har navnet "Har du det godt 2017", belyser gennem en lang række spørgeskemabesvarelser regionsborgernes generelle helbred og trivsel og går samtidig i dybden med ting som medicinforbrug, rygning, ensomhed og alkoholindtag. Netop i den sidste kategori skiller Ærø sig ud ved at have overtaget førstepladsen, når det handler om at overskride Sundhedsstyrelsens anbefalede øverste grænse for, hvor mange genstande man højst bør indtage om ugen. Den grænse hedder for mænd 21 og for kvinder 14, og ifølge "Har du det godt 2017" overskrider hele 11,1 procent af Ærøs voksne befolkning de tal. Regionsgennemsnittet ligger på 6,2 procent. Formand for kommunens kultur- og socialudvalg Minna Henriksen (SF) har endnu ikke haft tid til at nærlæse resultaterne af hele den 606 siders lange sundhedsprofil, men har blandt andet hæftet sig ved netop de høje tal, Ærø er repræsenteret med i kapitlet, der handler om alkohol. - Jeg synes, det er rigtig skidt. Selvom udviklingen går i den rigtige retning, er det da ærgerligt, at vi ligger så højt. Jeg synes jo ikke, man skal være totalt afholdende, men tallene virker jo voldsomme, og de er måske tegn på, at der er noget mere galt. For hvis man ikke trives, kan man måske lettere forfalde til at drikke, siger Minna Henriksen.

Skubbet i den rigtige retning

Den ærøske overskridelse af det, Sundhedsstyrelsen selv kalder "højrisikogrænsen", er som nævnt den højeste i regionen, og den eneste, sammen med Fanø, der bryder den to-cifrede grænse. Topplaceringen til trods repræsenterer de 11,1 procent et skridt i en nedadgående retning i forhold til seneste undersøgelse fra 2013, hvor tallet lå på 13,5 procent, som så igen var et lille skidt opad fra 13,1 procent i 2010. Men sammenligner man med regionens tidligere "topscorer", Fanø, hvor dykket i samme periode er gået fra 18,2 procent til 10,5 procent, kunne den ærøske nedgang måske godt være mere prangende. - Jeg kan ikke pege på, hvorfor det ikke går så hurtigt i den rigtige retning her på Ærø i forhold til Fanø. Jeg ved godt, man af og til peger på vores maritime kultur herovre, men jeg tror egentlig mere, at der er tale om en generel fremtrædende alkoholkultur i samfundet som helhed, og den slags tager altså lang tid at ændre. Så grundlæggende tror jeg ikke, det er specielt svært at få skubbet det hele i den rigtige retning her på øen, vurderer Minna Henriksen. En af dem, der har alkoholmisbruget som dagligt arbejdsområde, er sundhedskoordinator Pernille Bolding fra Det Rådgivende Alkoholteam ved Ærø Kommune, og hun mener ikke, man helt skal afskrive den maritime kultur som medspillende faktor. - Der kan være flere faktorer, der spiller ind, og som måske gør, at netop Ærø er lidt speciel i det samlede regnskab, og der er jo en sejlerkultur herovre, der nok kan give en tendens til, at der drikkes mere end gennemsnitligt. Samtidig tror jeg også, at det har noget med den generelle befolkningssammensætning at gøre. Vi kan se af tallene for hele regionen, at den ældre del af befolkningen generelt drikker mere, og herovre har vi altså en større andel af ældre end i de fleste andre kommuner i regionen, vurderer Pernille Bolding.

Politisk fokus