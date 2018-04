FODBOLD: Omverdenen og Middelfart Boldklub selv ser sig som den slumrende kæmpe, der er ved at vågne og har ambitioner om at indtage tomrummet mellem OB og alle de øvrige fynske amatørklubber.

Men forårs-starten er ikke gået så flyvende, som mange havde troet.

- Vi ville gerne have hentet 12 point, men har så kun fået seks, selv om der som sådan ikke har været noget i vejen med præstationerne, siger træner Jan Vingaard før lørdagens hjemmeopgave på kunstgræsset på Færøvej kl. 14.00 mod landets vestligste divisionsklub fra Ringkøbing, der har Nicolai Wael med blandt andet fortid i Vejle og OB, som cheftræner.

- Vi kunne have tænkt os to til fire point mere, hvis vi lige i enkelte situationer havde haft fokus, fordi der er kun scoret et mål mod os i åbent spil. Det var skidt, at vi ikke kunne score mod Skovshoved, men de to andre kan vi ikke ærgre os over.

- Kan du ikke forklare det med, at nye folk skal spilles ind?

- Jeg har kun fokus på at kigge fremad, sådan er det at være træner og vi skal jagte noget. Vi har mistet nogle point på marginaler og mangel på den allersidste fokus og på små koncentrationssvigt, tilføjer Jan Vingaard, der har Agidun Salami i karantæne efter en advarsel mod FC Sydvest.

- Så er der tvivl om et par spillere, og jeg har ikke til hensigt at afsløre, hvad der kan være af andre afbud, siger Jan Vingaard hemmelighedsfuldt.