Hindsholm: Fem piger fra Hindsholmskolens 2. A står bag plakaten bag første udgave af Hindsholms nye begivenhed - Holmens Dag - og de er netop blevet belønnet med et gavekort til Vaffelhuset i Kerteminde af primus motoren bag projektet, Steen Hjorth. Kaya, Frida, Thilde, Mille P. og Ida er de fem piger, som på opfordring af arbejdsgruppen bag begivenheden har lavet tegningen, der viser hvordan man har det, når man deltager i Holmens Dag, og festligt ser det ud, skriver Steen Hjorth i en pressemeddelelse.

- Det var jo oplagt at lægge konkurrencen om at tegne en plakat til Holmens Dag ud til skolebørn på Hindsholmskolen, når nu selve begivenheden finder sted her i Mesinge, fortæller Steen Hjorth, som også er formand for Mesinge Lokalråd. - Der var rigtig mange gode forslag iblandt, og i sidste omgang valgte vi fem plakater fra. Vi var så enige det var denne plakat fra 2.A, der skulle vinde. Den emmer jo af godt humør, fest og farver, ligesom det forhåbentligt kommer til at gøre lørdag 9. juni herude i Mesinge. Plakaten skal komme Holmens Dag, der finder sted kl. 10-17, til gavn og promovere begivenheden ud af til.

- Vi håber på Holmens Dag kan blive en slags minifolkemøde, hvor borgere på tværs af foreninger, interesser og trang til at hygge sig sammen kan mødes og snakke om hvordan man ønsker at udvikle de små samfund på landet, og hvor vi både skal høre oplæg, musik, se på spændende lokal kunst og spise dejlig mad fra lokale fødevareproducenter, fortæller Steen Hjorth. /EXP