tilflyttere

Tilflyttere til Fredericia Kommune kan fremover få en fin velkomstkasse fra kommunen. Her gemmer sig bykort, brochurer, en mulepose og gavekort til byen. Fredericia Produktionsskole står for pakningen.

- Ordningen begynder fra på mandag. Her begynder vi at sende breve ud til nye borgere, fortæller Malene Rønne Feddersen, som er tilflytterkonsulent i Fredericia Kommune.

Det er en virkelighedsnær opgave for vores elever. Vi er en skole, der fungerer som en virksomhed. Her er en opgave, som en rigtig kunde har bestilt, og som vi udfører fra start til slut. Forstander Martin Petersen, Fredericia Produktionsskole

DF's byrådsmedlem Inger Nielsen, som er næstformand i uddannelsesudvalget, er glad for det nye samarbejde med produktionsskolen. Hun var til stede, da samarbejdet fredag blev præsenteret.

- Kasserne er blevet en succes. Tidligere var det medarbejderne i bosætningsteamet, som skulle stå for at pakke kasserne. Nu bliver det produktionsskolens elever. Dermed giver vi eleverne et løft, da det jo er en virkelig arbejdsopgave. Det vil de også kunne opleve, hvis de for eksempel kommer ud i en produktionsvirksomhed, hvor der er en ordre, der skal leveres, siger hun.

19-årige Jonas Høj Larsen er med på det ejendomsservice-hold på produktionsskolen, som står for opgaven.

- Det er noget andet arbejde, end det vi plejer. Det er en god promovering af selve byen. Hvis man er sammen med sine venner, kan man bruge det til at vise dem nogle ting om byen, sagde eleven, der også nød at udføre en opgave uden for skolen, sagde han midt i arbejdet med at gøre flyttekasserne klar.

Planen er at opbygge et lager af kasser på kasernen, som så løbende leveres til biblioteket, når nye borgere henvender sig.