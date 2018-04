En far slå sine børn ihjel og begår selvmord. Det i sig selv er næsten ubærligt. I særdeleshed for den efterladte familie.

Hvorfor kan den slags ting ske, spørger de fleste mennesker sig? Det kan det, når to mennesker ikke længere skal dele et samliv. Hvor den ene part føler sig forsmået og ikke kan se en løsning på problematikken. Til sidst ender det med, at personen trænger sig selv op i en krog og bliver ramt af en psykose.

Ud fra devisen om, at når hun ikke vil mig, så skal jeg straffe hende mest muligt. Det er mit postulat. Omvendt vil jeg også sige, at en normal far aldrig nogen sinde ville finde på at slå sine børn ihjel, hvis faderen er ved sine fulde fem.

Bringe dem til live kan vi ikke - handlingen er sket. Men vi kan spørge os selv, om vi kan blive klogere? Redde nogle mennesker fra at dø i en tragedie. Det mener jeg godt vi kan, hvis vi lavede et effektivt system, hvor professionelle behandlere indgik i en vagtliste hos alarmcentralen, hvis en far eller en mor kom i den forfærdelige situation, at de kunne få tanken om at slå deres nære ihjel.

Så kan alarmcentralen kontakte en af behandlerne, så løsninger kan findes. Hvor der er en vilje er der også en vej. Jeg skal gerne tage den første vagt gratis.

Det er mit håb, at regionerne i Danmark kommer i gang med at drøfte problematikken. Mennesker må ikke blive tabt på grund af et manglende beredskab. Så har vi for alvor spillet fallit.