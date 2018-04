Medier. Vi elsker DR

Endelig fik DF sin drømmehævn over DR. Og regeringen formåede desværre ikke at stå imod.

Er der da ingen i den regering, der fatter, hvad de er ved at kaste i graven? DR er en institution i Danmark, der har formået at levere fremragende medieindhold til danskere på tværs af alder og interesser. Der leveres kritisk journalistik, fantastisk drama, nyheder på højt niveau, og superflot underholdning der samler millioner af danskere foran skærmene.

Og så er der hele den smallere afdeling, der bor på DR2 og DRK, hvor man kan se begavede udsendelser om kunst, film, natur, kultur, historie og klassisk musik. Og som om det ikke er nok, formår DR at levere meningsfuldt indhold til de mindste, de unge og teenagerne.

Se bare, hvad der sker på DR3, hvor der både dækkes e- og ekstremsport, der kan trække de unge væk fra den håb- og endeløse strøm af ligegyldigt indhold fra internettet. DR har aldrig været bedre end nu.

Nu har DF og regeringen i værste smagsdommer-stil vedtaget, at det ikke er godt nok. X-factor er ikke fin nok, selvom millioner ser med hver fredag, snobberiet kender ingen grænser. Hurra for den liberale regering.

Alene processen i den nye medieaftale er under al kritik. Regeringen må først definere, hvad den synes, DR skal levere, inden det besluttes, hvor mange penge der skal skæres. Dette alene får medieforliget til at ligne et hævntogt, og det skuffer, at regeringen igen ikke formår at holde DF i skak. Men det er jo op ad bakke, når selv kulturministeren er med på vognen og taler totalt politikervolapyk som: Vi har brug for et mere fokuseret DR. Altså fattige argumenter for en slagtning.

Fair nok at DR skal spare. Der har været da også været et par sager for meget om store fratrædelsesbeløb, ligesom de to millioner kroner Mette Bock selv fik i fratrædelsesordning da hun sagde op ved DR i 2009. Tankerne ledes automatisk hen på det, der sker i Polen og Tyrkiet, hvor staten holder medierne i så kort snor, at de er ligegyldige. Er det dér, vi er på vej hen?

Vi har ikke brug for et mere fokuseret DR. Vi har brug for et uafhængigt DR, der skal være overalt og tilbyde os kvalitet uden reklamer.

Jeg tror, DR allerede har udøvet selvcensur i flere sager relateret til DF-medlemmers ageren med andres penge. Hvorfor blev der f.eks. ikke gravet mere i DF's europaparlamentarikeres blyantspengeskandale? Hvad blev der af den historie? Men ledelsen i DR har nok kunnet mærke raseriet fra Christiansborg og holdt inde med kritikken, efter Messerschmidts FELD og MELD skandale, der alligevel ingen ende vil tage.

Som minimum skal der indføres, som Paula Larrain tweetede, et kilometerlangt armslængdeprincip, så DR i det mindste får frie rammer til at gå kritisk til den til enhver tid siddende regering. Det er der nemlig ikke nu.

Hvad man altid har haft, tager man som en selvfølge. Det tror jeg ikke, regeringen og DF har overvejet. Når først DR har mistet 20 procent af budgettet, og medieindholdet er blevet tilsvarende fattigere, vil det for alvor gå op for os alle, hvad vi har mistet. Vi kommer til at nøjes med kommercielt tv, der kun gør os dummere.

Se bare TV2, der ikke engang sender nyheder søndag aften, og til hverdag lader Poul Erik Skammelsen rende studiet rundt på høje hæle for at give de tynde nyheder lidt action.

Eller sendefladen på TV3, der er så lam, at man burde have penge for at se kanalen. Vi har brug for et stærkt DR, der kan samle os og levere intelligent online indhold. Og det koster bare penge, mange penge.