Strib: 67-årige Leif Larsen har de sidste par år i diskretion forsøgt at sælge sit gartneri eller finde en kompagnon som led i et glidende generationsskifte.

- Går du offentligt ud og sætter et "til salg"-skilt op ved vejen, kan det være svært at lave kundeaftaler for den ny sæson, forklarer han.

Men forårets nedtur med de mange usolgte påskeliljer har forstærket hans ønske om et salg i en sådan grad, at han nu melder offentligt ud.

- Jeg har altid syntes, det var sjovt at drive gartneri. Men det er det ikke længere, når jeg går forbi de fyldte kølehaller med påskeliljer. Jeg fylder 68 næste gang og har heller ikke den samme energi som tidligere, forklarer Leif Larsen, der ser flere mulige købere.

- Vi er et udpræget løggartneri, der køber alle vores løg i Holland, så jeg har altid sagt, at det ville være oplagt for en hollandsk løgproducent at købe mit gartneri. En anden køber kunne være et stort dansk gartneri, eller en yngre, energisk gartner som brænder for sagen, for gartneriet er blandt de mest moderne herhjemme, forklarer Leif Larsen, der forlanger cirka 10 millioner for sit gartneri på Strib Landevej.