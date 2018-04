Aarup: Reaktionen, når en politibetjent beder en om at gå til side eller forlade et sted, er normalt at efterkomme ordren. Men det var ikke, hvad en 43-årig udenlandsk mand bosat i Aarup gjorde, da politiet kom for at hente hans kone og barn 29. december 2017.

Derfor blev han sidst i marts ved Retten i Odense anklaget for at have lagt hindringer i vejen for politiets arbejde og idømt en bøde.

Familien var blevet meldt til Fyns Politi for husspektakler og uro. Da de to betjente ankom til boligen, blev det klart, at de gerne vil have konen og barnet til den 43-årige væk fra adressen og på krisecenter. Men det syntes den 43-årige mand umiddelbart ikke var en god idé.

Politiet bad manden forholde sig i ro, forlade stedet og ikke skabe utryghed, fortæller anklager Julie Hansen. Men det ville manden ikke, derfor blev han kortvarig anholdt.

Sagen endte i Retten i Odense, der idømte manden seks dagbøder af 200 kroner for at forhindre politiet i at udføre deres arbejde.