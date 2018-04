Ny mæglerbutik

- Vi har haft flere bolighandler, hvor vejlensere er flyttet til Fredericia og omvendt. Fredericia er en by i udvikling, blandt andet hele området med Fredericia C. Det har fået os til at åbne en filial i byen, fortæller Jakob Viborg Iversen.

Og det får nu ejeren, ejendomsmægler Jakob Viborg, til at kigge mod Fredericia. Det sker med en ny filial, der får til huse på hjørnet af Danmarksgade og Købmagergade. Samtidig har Vejle-mægleren fået to nye partnere, fredericianerne Simon Nissen og Erik Vestergaard.

Vejle-mægleren har som nævnt fået to nye partnere, der begge bor i Fredericia med familien.

- Jeg tror på, at det er vigtigt at have mæglere med et stort lokalkendskab siddende på kontoret. Derfor er jeg glad for, at Simon og Erik er blevet partnere, siger Jakob Viborg Iversen.

Han nævner, at de tre mæglere tilsammen har 25 års erfaring i branchen.

Simon Nissen og Erik Vestergaard har hver fem års branchekendskab og har tidligere arbejdet i samme mæglerbutik hos en kollega til Realmægleren.

- Vi glæder os over, at vi fortsat kommer til at sælge boliger i netop Fredericia. Kvadratmeterpriserne er knap så høje som i Vejle, men vi er godt på vej, fordi byen er inde i en god udvikling. Der er blandt andet flyttet mange virksomheder til byen. Det betyder, at der skal skaffes boliger til mange nye medarbejdere, lyder det fra Nissen og Vestergaard.