Langeland: For en god måned siden blev puljen til haller og klubhuse 2018 uddelt, og her fik Fiskeriets Hus og Medicinhaverne henholdsvis 30.000 og 50.000 kroner.

Men nu får de to langelandske turistattraktioner i stedet 50.000 og 100.000 kroner fra Udviklingspuljen. Det besluttede økonomiudvalget på det seneste møde.

Lærings-, social- og kulturudvalget stod for fordelingen af midlerne i puljen til haller og klubhuse og valgte at overførte Fiskeriets Hus og Medicinhavernes ansøgninger til økonomiudvalget for at se, om de skulle have flere penge.

Og da økonomiudvalget finansierer hele tilskuddet med en anden pulje, var der penge til overs. De vil komme Nordlangelandshallen (25.000 kroner), Bagenkophallen (25.000 kroner), Rudkøbing Roklub (10.000 kroner) og Langelands Rideklub (10.000 kroner) til gode.

De resterende 10.000 kroner har lærings-, social- og kulturudvalget valgt ikke at prioritere endnu, oplyser formand Jan Ole Jakobsen. /NYBOF