Fodbold. OB fører sig frem

OB fører sig frem. Ja, ikke på den sportslige scene, men i alle andre sammenhænge, hvad enten det nu er med tildeling af spalteplads i avisen, med interviews og analyser før og efter en kamp.

Eller med læserbreve og nedladende indlæg fra forsmåede tidligere redaktører og tilhængere, bare fordi der kommer et enkelt lille pip og spørgsmålstegn ved OB's status og rolle her i byen - jævnfør Søren Eigaards læserbrev forleden.

Eller i forbindelse med OB's forventninger om fortrinsret for tildeling af faciliteter og baneforhold, hånd-og halsret over Odense Stadion med nedsat leje m.m.

Eller i forbindelse med klubbens platforme og adgangen til milliontilskud og sponsorater fra kommunen (vurder venligst selv dette forhold).

Det er jo grotesk, at de frivillige og ulønnede og andre sportsforeninger (senest B1909) nu skal jagtes og granskes for noget godtgørelse og sikkert her med konsekvenser for fremtidige tilskud modsat ovennævnte.

Byens eller Øens hold?

Når Midtjylland kan have 5-6 superligaklubber kunne der godt have været plads til to superligaklubber på Fyn.

Men der er talrige eksempler i årenes løb på, at OB har sat sig på hele paletten med erhvervslivets præferencer og kommunens politikere og embedsmænds velsignelse.

For udenforstående kan det måske være svært at forstå, at det ikke kun er fodbold, det drejer sig om i Odense.

Der går nok nogle år, inden alle kan godkende OB som "byens hold", men med lidt god opførsel og fair behandling kan man komme langt.

PS! Karsten Hüttel husker niernes seneste mesterskab for et halvt århundrede siden. Jeg kan svagt erindre OB's seneste for 30 år siden.