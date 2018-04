Grundlægger og ejer af Summerbird Mikael Grønlykke synes, det er imponerende, at Claus Hattesen har overskud efter blot et regnskabsår. Han peger på, at nichemarkedet for delikatesser er lille i Danmark, men at der er kommet en større interesse for kvalitetsprodukter de seneste 10-15 år. Han giver her et bud på, hvordan man overlever som ny på markedet.