Mandag den 9. april fylder Ralf Pittelkow 70 år. Sammen med sin hustru, tidligere tv-journalist og minister Karen Jespersen, står han for det omstridte og islamkritiske netmedie Den Korte Avis fra hjemmet i Dragør.

Pittelkow fik sin egen avis efter hele 17 år som markant politisk kommentator på Jyllands-Posten - også her med indvandring og islam på sigtekornet.

Til Jyllands-Posten kom Ralf Pittelkow efter en ordentlig rutsjetur fra venstre til højre i det politiske landskab.

Han er ikke den eneste, der har taget denne rejse. Karen Jespersen har også taget noget af turen, men Pittelkow har fået æren af at lægge navn til begrebet, der er blevet kaldt Pittelkow-syndromet.

Den litteraturuddannede unge sønderjyde var først medlem af Venstresocialisterne, derefter gik turen til Socialistisk Folkeparti og fra 1989 til international sekretær i Socialdemokratiet og fra 1992 til 1994 spindoktor for statsminister Poul Nyrup Rasmussen.

Nu er Pittelkow partiløs.

Den politiske rejse har han selv beskrevet i erindringsbogen "Mit liv som dansker". Sammen med Karen Jespersen har han også skrevet bogen "Islamister og naivister".

Lige nu stjæler arbejdet med avisen tiden, så der ikke er kræfter til så mange andre initiativer.

Trøsten for Pittelkow er, at han oplever at komme meget længere ud med sine holdninger med avisen end ved at skrive bøger.

Og hvis han skulle fristes til en ny bog, så skulle det være noget om den lange rejse, som både det danske samfund og han selv har gennemført. En forlængelse af "Mit liv som dansker" fra 2009. (Ritzau)