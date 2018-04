Hattesens Konfektfabrik præsenterer et lille overskud i sit første årsregnskab. Der er ros fra branchefolk, og hemmeligheden er ifølge ejer Claus Hattesen kvalitet, at prøve sig frem - og masser af arbejdstimer.

Ærøskøbing: Det ærøske lakridseventyr Hattesens Konfektfabrik har fået en god start. Knap to år efter, at Claus Hattesen gik i gang med at lave lakridskonfekt, har han netop præsenteret et positivt første årsregnskab. Godt 100.000 kroner før skat lyder det på, og det er flot at have overskud så tidligt, mener stifteren af chokoladeproducenten Summerbird, Mikael Grønlykke, som har 30 års erfaring i delikatessebranchen. Hattesens virksomheder Hattesens Konfektfabrik Aps blev etableret i juni 2016. Der findes i øjeblikket fire æsker med tre smage i hver. En æske koster 65 kroner i Hattesens egen webshop.Virksomhedens første årsregnskab, for 2017, viser et overskud før skat på 104.000 kroner.



Balancen viser desuden, at firmaet har en egenkapital på 778.000 kroner.



Claus Hattesen driver også Aroma Ærø Aps (café, hotel og isudsalg), som i 2017 gav 339.000 kroner i overskud før skat.



Den del af virksomheden har 30 ansatte i højsæsonen, primært juli måned.



Endelig er Claus Hattesen direktør i Aroma Ejendomme Aps, som i 2017 gav et underskud på 54.000 kroner før skat, og Hattesen Holding Aps, som i 2017 fik et overskud på 328.000 kroner før skat.



Kilder: CVR-registret virk.dk og Claus Hattesen Hemmeligheden bag den foreløbige succes er enkel, forklarer Claus Hattesen i en pause i Café Aroma, som han driver om sommeren ved havnen i Ærøskøbing. - Når man driver en enkeltmandsvirksomhed, kan man lægge alle de timer i det, man vil, og det er et spørgsmål om at løbe de 80 timer om ugen selv. Og det gør vi, siger han og mener med "vi" sig selv og sin kone, som også arbejder i virksomheden. Den lidt længere forklaring er ifølge Hattesen, at han har ti års erfaring med isproduktion. Det har hjulpet både med hensyn til at finde de rigtige smage og med hensyn til at holde udgifterne nede. Især er udgifter til løn tunge, så derfor er overskuddet "løbet hjem på timer", som han udtrykker det.

Youtube og lakrids i containeren

På spørgsmålet om, hvilke udfordringer der har været de første små to år, griner Claus Hattesen længe, før han svarer: - Der er ikke andet, siger han. Den første var at tage beslutningen om at gøre det, men de første stykker smagte "helt fantastisk", syntes den kokkeuddannede iværksætter, så han kastede sig ud i det. Den næste var at finde den rigtige opskrift. - Man kan jo ikke lige ringe til Johan Bülow og bede om en opskrift. Så den er trukket ud af det blå, siger han. I starten klistrede konfekten for meget, så det blev til en stor klump i æsken. De første 27 dage i september 2016 blev derfor brugt på at se i hundredevis af videoer på Youtube og prøve sig frem igen og igen, før den til sidst var der. - Vi har smidt 100 kilo lakrids og konfektmasse i containeren, fordi det ikke duede, husker Claus Hattesen. Derefter duede det i en grad, så Hattesens Konfektfabrik strøg direkte ind i "superligaen for kvalitetsslik" og på hylderne i specialbutikkerne ved siden af Bülows lakrids og Summerbirds chokolade. Hemmeligheden er ifølge manden bag, at der var et hul i markedet. - Der er ingen andre, der laver lakridskonfekt på vores niveau i hele verden, så vi passer fint ind som et nyt produkt i den dyrere ende, siger han.

Rund og intens smag

At det er kvalitetslakrids, man finder i de små æsker fra den ærøske producent, er Louisa Lorang enig i. Hun er uddannet kok og arbejder i dag primært med at udvikle opskrifter og style måltider til magasiner som for eksempel Alt for damerne. Og så var hun en af dommerne, som gav en førsteplads i konkurrencen The Liquorice Taste Award 2018 til Hattesens Konfektfabrik på en stor lakridsfestival i København for nylig. Hun fremhæver især det klassiske i Hattesens lakrids. - Hattesens lakrids er ret klassisk. Det er noget, der taler til vores minder og nostalgi. Der er de seneste år kommet mange sjove, lidt for sjove, forsøg til at lave lakrids for folket. Nu er det tid til, at vi søger det klassiske håndværk og kvalitet, siger hun. Ifølge Louisa Lorang har Hattesens lakrids en dejlig rund og intenst smag, som ikke er skarp, men naturlig. Og særligt faldt hun for den nye hvide lakrids, som ikke kan fås på markedet endnu, på grund af dens ekstra fylde. Og så fremhæver hun - som kvinde, som hun siger - også lakridsens visuelle udtryk. - Det er præsenteret virkelig pænt. Visuelt fungerer det virkelig flot, der er ingen skingre farver, men virker naturligt, siger hun og roser også indpakningen, som dog ikke blev vist under konkurrencen.

Ny fabrik indvies til sommer