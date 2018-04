Der blev skabt langt færre amerikanske arbejdspladser i marts end ventet, men økonomernes optimisme lever videre.

Det viser jobrapporten fra det amerikanske beskæftigelsesministerium fredag. Der blev skabt 103.000 job uden for landbruget i sidste måned.

Forventningen var ifølge Bloomberg News, at der blev skabt 185.000 job i marts.

Cheføkonom hos Dansk Byggeri Bo Sandberg peger på, at selv om jobvæksten er gået ned i tempo, og selv om en handelskrig hænger og truer, så går det rimelig godt.