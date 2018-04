Kloden rundt

Antarktis: 18 agurker, 70 radiser og 3,6 kilo salat. Det er udbyttet for forskere i Antarktis, der for nylig høstede deres første grøntsager i et ekstremt hårdt miljø. Det skriver nyhedsbureauet AP. Grøntsagerne har vokset uden jord, dagslys eller sprøjtemidler i et speciallavet væksthus, mens der var ned til 20 minusgrader udenfor. Det er sket som led i et projekt, der potentielt kan hjælpe astronauter med at dyrke frisk frugt og grønt på andre planeter. Det er tidligere lykkedes at dyrke grøntsager på Den Internationale Rumstation (ISS), men målet med dette projekt er at kunne finde opskriften på at dyrke mad på Mars eller Månen. (ritzau)