Ærø/København: Siden nytår har det været svært at skaffe en taxa på Ærø, og måske bliver problemet ikke løst lige foreløbig.

Det var i hvert fald ikke løsninger, borgmester Ole Wej Petersen (S) fik med hjem, da han torsdag havde møde med transportminister Ole Birk Olesen (LA) om problemet på Christiansborg.

- Ole Birk er meget liberal, og han kan slet ikke forstille sig, at man på Ærø kan lave en ø-ordning. Han mener, det er markedskræfterne, der skal løse problemet. Hvis der ikke er nogen taxa, er det fordi markedskræfterne har bestemt det, forklarer Ole Wej Petersen, der derfor frygter, at Ærø kan gå en lang og travl sommersæson i møde uden taxaer.

Hvad står der i udbuddet? 1. januar trådte en nye taxalov i kraft. Fra regeringens side er den tænkt som en liberalisering af taxaområdet ved blandt andet at ophæve de skarpe kommunegrænser, så taxaer fremover kan operere på tværs af kommuner. Det er derfor ikke længere en kommunal opgave at udstede tilladelse til taxakørsel og bestemme, hvor mange taxier der skal betjene borgerne. Det er nu Trafikstyrelsen, som udsteder tilladelser til taxakørsel. Kommunerne kan dog stadig udbyde taxakørsel - sådan som Ærø Kommune netop har gjort - og på den måde betale sig fra at købe en ekstra taxakørsel.I det materiale, som Ærø Kommune har haft i udbud, og som én har budt på, skal et kommende kørselskontor forpligte sig til, at man kan bestille en taxa mandag til torsdag mellem klokken fire og midnat og fredag til søndag hele døgnet. Derudover skal en kommende taxavognmand sørge for, at Ærøfærgerne kan bestille en taxa til den sene færgeankomst. Endelig er der kørsel i en forsøgsordning med telekørsel i Ommel.

- Vi kan risikere at skulle betale en vognmand for at stå til rådighed, og det kan godt gå hen og blive dyrt for både kommunen og for skatteborgerne. Og selvom vi betaler en vognmand til at stå til rådighed, kan vi ikke gardere os imod, at en anden vognmand kommer og tager opgaver, siger Ole Wej Petersen, der dog understreger, at der er stor politisk vilje til, at der skal være taxakørsel på Ærø, men det ikke kan ske for enhver pris.

- Jeg ved, at der er politisk vilje til at kaste nogle penge i det, men spørgsmålet er hvor meget. Det kan blive så dyrt, at vi må spørge os selv, om vi vil have taxaer, eller om vi vil have sosu-assistenter og have råd til at lappe hullerne i vejene, siger borgmesteren.