Dårlige transportmuligheder er væsentlig årsag til, at Frivilligcenter Middelfart forlader lokalerne i Vejlby og rykker til Middelfart.

Nordvestfyn: Efter kun to år i lokalerne i Vejlby pakker Frivilligcenter Middelfart sammen og flytter inden sommer ind i nye, midlertidige lokaler i Teglgårdsparken 17. Her skal centret bo dør om dør med det nye kommunale tilbud 4-kløveren. Om Frivilligcentret Indtil sommeren 2016 holdt Frivilligcenter Middelfart til i Bakkehuset på Assensvej, men Middelfart Kommune besluttede at sætte bygningen til salg, så centret og de mange foreninger stod uden tag over hovedet. Bakkehuset er i dag revet ned og erstattet af rækkehuse.Middelfart Kommune tilbød, at centret kunne flytte til lokaler på Aulby Skole. Det sagde centret ja til, selv om der var skepsis over, om de frivillige nu kunne finde helt derud. Det kunne de ikke, og det er en af årsagerne til, at frivilligcentret har ønsket at flytte.



Det sker inden sommeren 2018 til lokaler i Teglgårdsparken 17, hvor centret skal bo dør om dør med det kommunale tilbud 4-kløveren.



Hvad der skal ske med lokalerne på Aulby Skole er pt. usikkert. Daglig leder af Frivilligcenter Middelfart, Tanja Wraa glad, er glad for beslutningen. Dårlige transportmuligheder har nemlig spændt ben for mødeaktiviteten i lokalerne i Vejlby. - Da vi flyttede her ud for to år siden, lovede Middelfart Kommune at se på transportmulighederne til byen, men det har ikke været muligt at forbedre dem, og det har gjort, at vi ikke får så mange besøgende. Vi får til gengæld mange telefonopkald. Vi har mødelokaler her i Vejlby, men mange foreninger fravælger dem, fordi de ikke vil køre hertil. Så vi glæder os til at flytte til Teglgårdsparken. Vi kommer ikke uden om, at mange af vores foreninger holder til i Middelfart, så det giver ikke mening at ligge i Vejlby, forklarer hun.

Fem mødelokaler

Med flytningen følger et håb om, at de mange foreninger igen vil bruge frivilligcentrets mødefaciliteter, som efter flytningen bliver væsentligt forbedret. - Vi får fem nye mødelokaler, som forhåbentlig kan tage lidt af trykket fra forsamlingshuset i Østergade, og så skal vi jo ligge samme sted som 4-kløveren, der er et nyt tilbud til socialt udsatte. I Vejlby har vi nydt godt af at dele hus med et sundhedscenter, og selv om det er trist at sige farvel, får vi nye netværk via 4-kløveren, fortæller Tanja Wraa. Flytningen er dog midlertidig, for lokalerne i Teglgårdsparken 17 tilhører Middelfart Museum, og planen er, at museet på sigt skal fylde lokalerne med udstillinger. Men arbejdet med at skaffe fondsmidler er ikke kommet i mål endnu. Selv om Tanja Wraa gerne så løsningen blive permanent, er hun alligevel tilfreds. - Vi er positive over for flytningen og ser frem til et godt samarbejde. Det bliver rart at komme ind til byen igen, fortæller hun.

Ingen plan B