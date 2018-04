Middelfart: Når Frivilligcenter Middelfart til sommer flytter til nye lokaler i Teglgårdsparken 17 i Middelfart, får centret det nye kommunale tilbud 4-kløveren som nabo. 4-kløveren har siden 1. marts hjulpet borgere med at løse hverdagens problemer.

- Vi er et såkaldt uvisiteret tilbud, hvor borgerne frit kan henvende sig og få hjælp til de problemer, de går med. Det kan være, at de har økonomiske problemer, som de gerne vil have løst. Det kan også være problemer med at håndtere angst. Kort sagt skal vi hjælpe dem, der ikke kan blive hjulpet hos kommunen. Mange problemstillinger passer ikke ind i det kommunale system, og der træder vi til, forklarer Birgitte Rosenberg, der er centerleder De Socialpsykiatrisk Botilbud, som 4-kløveren hører under.

- Vi glæder os især til samarbejdet med frivilligcentret, da mange af vores brugere kan få glæde af centrets mange tilbud. Omvendt kan frivilligcentret måske finde nye frivillig blandt vores brugere. Så vi tror, vi kan få glæde af hinanden, uddyber hun.

4-kløveren er et permanent tilbud, som er skabt ved omfordeling af eksisterende midler.