Da franske Jean-Paul Belmondo, der mandag den 9. april fylder 85 år, var helt ung, var det boksningen, der trak i ham.

Men der gik ikke mange år, før den lige højre blev sænket til fordel for skuespillets ædle kunst.

Da han var først i 20'erne, studerede Belmondo drama i Paris og begyndte sin karriere på teatret.

I 1957 fik skuespilleren med det charmerende smil den første chance på filmlærredet. Og få år senere fik han sit store internationale gennembrud.

I 1960 spillede Belmondo en afgørende rolle som rastløs gangsterspire i Jean-Luc Godards film "Åndeløs". Den succesfulde rolle banede vejen for flere roller som barsk machomand.

Mens han blev omtalt som den franske James Dean, havde Belmondo flere prominente roller i actionfilm, hvor han med sit brede smil charmerede sig til international anerkendelse.

Og det var nok det rigtige valg at satse på skuespillet over boksningen. For Belmondo er i tidens løb blevet hyldet med en række priser for sine præstationer på det store lærred.

Han har blandt andet modtaget den franske filmpris César for bedste mandlige hovedrolle. I 2010 tildelte Los Angeles' filmkritikere Jean-Paul Belmondo en ærespris for hans samlede præstationer.

Da Belmondo i 2016 modtog en ærespris ved filmfestivalen i Venedig, udtrykte han stor tilfredshed med, hvad han havde opnået i sin karriere. Han understregede, at han har nydt både at lave action- og kunstfilm.

- Jeg havde det sjovt med begge typer rolle. Den ene dag griner du, og den næste dag græder du, sagde han ifølge nyhedsbureauet Reuters.

Jean-Paul Belmondo kan, udover de mange filmpriser, også bryste sig af at være både ridder og kommandør af den franske æreslegion. (Ritzau)