Jens Ole Nielsen fylder 75 år mandag den 9. april.

I dag er det i Danmark ingen katastrofe at være smittet med hiv, for medicin gør det på mange måder muligt at leve som andre.

Anderledes så det ud i 1980'erne, hvor smitten for mange var lig med at udvikle aids og siden dø af sygdommen.

Ikke kun blandt homoseksuelle mænd, men i hele befolkningen bredte panikken sig, for hvor kom smitten fra, og hvordan blev den spredt. "Kunne det ske med et håndtryk?".

Nej, lød det fra professor, overlæge Jens Ole Nielsen, når han på tv trådte frem i den bedste sendetid og med rolig stemme opfordrede til besindighed, men samtidig talte lige ud af posen om risikoen ved at have sex uden kondom.

Som overlæge på infektionsmedicinsk afdeling på Hvidovre Hospital var han i 1981 med til at tage imod de første to aids-patienter. De havde feber, kiloene raslede af dem, og lægerne anede ikke, hvad de fejlede.

Nielsen kan glæde sig over, at den såkaldte kombinationsbehandling fra midten af 1990'erne ikke alene har hjulpet nye smittede, men også ældre patienter, som ellers havde opgivet at få et langt liv.

Jens Ole Nielsen fik medicinsk embedseksamen fra Københavns Universitet i 1969, hvorefter fulgte en række uddannelsesår på hospitaler i hovedstaden, inden han som kun 31-årig kunne skrive dr.med. på sit visitkort.

I alt blev det til tre speciallægeanerkendelser, intern medicin, leversygdomme og infektionsmedicin. Desuden hans store viden om hiv og aids, som i en årrække gjorde ham til Sundhedsstyrelsens rådgiver.

Dertil en række poster uden for hospitalsverdenen både herhjemme og i udlandet, blandt andet som formand for Aids-Fondet fra 1988 til 1997, ligesom han i 1995 var præsident for den 5. Europæiske Aids Konference, der blev holdt i København. (Ritzau)