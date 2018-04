Replik: Tak, Ketty Søgaard!

Torsdag den 5. april havde du et flot indlæg i avisen Danmark om den fine behandling, du og din mand havde fået af Velfærdsdanmark. Mange af os er desværre gode til at finde håret i suppen. 20 gode mennesker har hjulpet, en har måske svigtet. Det er den sidste, der bliver omtalt. Lad os i stedet, som du slutter dit indlæg, tale ting op i stedet for ned.

Vi skal naturligvis ikke være lalleglade. Hvis noget er fuldstændig galt, skal det frem i lyset og påtales.

Et eksempel: 1. april i JydskeVestkysten. Knud og Jette Hansen fra Sønderborg har kæmpet med det offentlige for at få hjælp til Knud, da han blev delvis lammet efter et fald. Den kamp har næsten slidt Jette Hansen op. Som direktør i Job og Velfærd, Helle Mønsted Nielsen, udtaler: "Alle får den samme behandling af kommunen".

Jeg har så ikke styr på, om det er noget folk i Sønderborg skal være kede af eller glade for.