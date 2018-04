FODBOLD: Den 21-årige Marco Lund har fået en lidt omtumlet start som ung-stopper i OB, men som gammel kampbokser lader han sig ikke så let slå omkuld.

Han stod til at få en startplads i Parken mod FC København i de sidste kampe i grundspillet, men blev fældet af luftens vilde bakterier. Da korthuset væltede på spillerfronten med endnu mere sygdom, skader og privat-relaterede hjemrejser, røg han ind på et hold af sammenbragte børn mod AGF, der omgående udnyttede fynboernes nervøse og famlende skubben rundt med bolden den 9. marts.

Men træner Kent Nielsen brugte landskampspausen til at ryste posen lidt efter skuffelsen over at misse top seks, at Marco Lund med den stærke fysik og det eksplosive antrit fik en ny chance fra start ved siden af anfører Kenneth Emil Petersen i midterforsvaret mod Sønderjyske i den første kamp i kvalifikationsspillet.

Jeppe Tverskov blev prøvet af med held igen centralt på banen som spilstyrer sammen med Troels Kløve med de hurtige vendinger.

- Jeg har jo luppen fremme, for det er jo sådan, at jeg er. Derfor har jeg sagt til Marco, at han viste usikkerhedsmomenter i starten og spillede sig sindssygt godt op. Så var der et par situationer, hvor han var ved at bringe sig selv i problemer, men fik den reddet hjem mod en stærk modstander, siger træner Kent Nielsen om Lunds møde med sønderjydernes lynhurtige og lange Mikael Uhre.

Da Sport Fyn konfronterer Lund med trænerteserne, hvisker han stille, at træneren aldrig er helt tilfreds.

- Der var da nogle skønhedsfejl. Jeg spillede nok ikke her i OB, hvis jeg spillede til ug med kryds og slange hver gang, siger Lund og refererer til karakterbøger, der kun fandtes, før vestjyden blev født.

- Men jeg er godt tilfreds. Jeg spillede en god fornuftig kamp, og det var endnu vigtigere at få tre point og lægge afstand til de nederste i puljen. Vi vidste godt, at sønderjyderne ville køre på omstillinger og prøve at ramme os på kontraangreb, når de fik fat i bolden. Men vi havde hele tiden styr på, hvor Uhre var. Kenneth Emil og jeg havde godt styr på, hvornår vi skulle falde og hvornår, vi skulle gå på, forklarer Marco Lund efter en ny træningsession på Ådalens kunstgræs, mens en maskine var ved at gøre bane 1 med naturgræsset i stand til forårets komme i næste uge.

- Før kampen mod FCK blev jeg syg med influenza et par dage forinden, og så missede jeg tre kampe på den konto. Men nu er jeg kommet godt ind på holdet. Det er en god trup, hvor der hård konkurrence om alle pladser, men samtidig er der en god harmoni i truppen og vi har det virkelig godt med hinanden. Det er nemt at falde til her, siger Marco Lund.