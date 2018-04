Samtidig med at fynske gartnerier er ved at være klar med storstilet cannabis-produktion, skal overlæge fra OUH på vegne af Sundhedsministeriet undersøge effekten af cannabis som smertelindring.

Fynske gartnerier forudser fede tider, når de inden længe kan igangsætte deres produktion af medicinsk cannabis. Der er investeret flere hundrede millioner kroner i projektet rundt om i fynske gartnerier.

Indtil videre har fynske gartnere haft fokus på at sælge de fremtidige produkter til udenlandske kunder på grund af stor skepsis blandt de danske læger omkring udskrivning af cannabis-produkter. Mange læger er tilbageholdende med at lave recepter på cannabis-produkter. Årsagen er, at læger ikke mener, at der er videnskabelig dokumentation af effekten.

Men nu kan overlæge Søren Sindrup fra Neurologisk afdeling på Odense Universitetshospital måske være med til at ændre på det billede. Han står i spidsen for et projekt, som Sundhedsministeriet har udvalgt som et af to projekter, der skal skabe et videnskabeligt fundament for brugen af medicinsk cannabis.