Mogens Mulle Johansen (SF) mener, der bør ansættes flere mandlige lærere på kommunens folkeskoler. På byrådsmødet udtalte han, at mandlige lærere på hans tidligere arbejdsplads var mere konsekvente, og det provokerede Charlotte Vincentz (S) og Sara Emil Baaring (S), der også kritiserer udvalgsformanden for at opdigte sine egne fakta.

- Jeg blev en smule provokeret af Mulles tale. Hvis det er din bedste løsning, så er jeg bekymret. Du sidder som formand og har gjort det gennem mange år, så du har haft rig mulighed for at gøre noget ved problemet. Jeg vil gerne have, at vi i udvalget drøfter, om der er hold i det, du siger, for jeg synes, det er nogle voldsomme postulater, sagde hun.

- Så fik du også lige sagt, at kvinder ikke kan stå fast på en holdning, og at man skal kigge på køn og ikke kvalifikationer, når man ansætter, det er imponerende, sagde Sara Emil Baaring blandt andet under byrådsmødet henvendt til Mogens Mulle Johansen.

Assens: I fremtiden skal der være langt flere mandlige lærere i Assens Kommunes folkeskoler. Det mener Mogens Mulle Johansen (SF), formand for Børn- og Uddannelsesudvalget, som på byrådsmødet provokerede Charlotte Vinzentz (S) og Sara Emil Baaring (S) med en udtalelse om, at mandlige lærere er mere konsekvente, og at man i højere grad bør se på køn, når man ansætter lærere.

Selv kan Mogens Mulle Johansen ikke forstå, at hans udtalelser på byrådsmødet blev taget ilde op.

- Det er deres valg at blive provokeret af det. Jeg sagde det for at vise, at der er et problem her, og nogle gange skal der lidt kontante udmeldinger til, hvis et emne skal op. Nu ringer du, så det har virket, siger han.

Men hvor har du det fra, at mandlige lærere er mere konsekvente?

- Jeg oplevede på mit tidligere arbejde, at mandlige lærere var mere konsekvente. Eleverne var overraskede over at se så stor en gruppe mænd. Det sagde de selv. Der er ingen tvivl om, at de ikke var vant til konsekvens. Når der blev sagt nej, troede de, at det var et oplæg til en diskussion. Sådan har jeg aldrig ment, lærergerningen skal være. Der er ingen grund til at have regler, hvis de ikke tæller 100 procent, siger Mogens Mulle Johansen.