FODBOLD: DBU har netop offentliggjort listen over klubbernes brug af de spilleragenter, der formidler spillere fra en klub til en anden og her viser det sig, at OB er en af de klubber, der har handlet mindst i kalenderåret 2017.

OB har brugt 543.000 kroner på agenter i et år, hvor en af de betydeligste handler har været Nicklas Helenius' skifte fra Silkeborg til OB.

Så meget får agenterne Spillere samlet honorar til agenter19.434.941,83 Kroner



Klubbers honorarer til agenter



AC Horsens 311.334,65 Kroner



AGF 530.000,00 Kroner



Brøndby IF 1.253.215,50 Kroner



Esbjerg fB 718.125,00 Kroner



FC Fredericia 12.500,00 Kroner



FC Helsingør 62.500,00 Kroner



FC København 15.477.398,53 Kroner



FC Midtjylland 3.061.842,00 Kroner



FC Nordsjælland 324.844,00 Kroner



Fremad Amager 27.500,00 Kroner



Hobro IK 574.124,00 Kroner



Lyngby BK 874.150,00 Kroner



OB 543.750,00 Kroner



Randers FC 206.710,83 Kroner



Silkeborg IF 65.000,00 Kroner



SønderjyskE 636.650,00 Kroner



Thisted FC 4.830,00 Kroner



Vejle BK 95.000,00 Kroner



Vendsyssel FF 204.750,00 Kroner



Viborg FF 773.265,68 Kroner



AaB 1.894.284,50 Kroner



Klubber samlet honorar



27.610.527,05 Kroner



I alt 47.045.468,88 Kroner



kilde: DBU.

DBU's opgørelse viser med al tydelighed, at OB er gået en mere sparsommelig vej og satser på spillere, hvis kontrakter er udløbet eller andre unge fra egen stald.

Opgørelsen afslører også, hvilke pengetanke, der bestemmer i dansk fodbold.

FCK har i 2017 udbetalt agenthonorar på 15,5 millioner kroner og er alligevel sluppet billigt fra at være milevidt fra mesterskabet i dette forår.

Brøndby har brugt 1,2 millioner, mens Midtjylland har betalt agenter 3 millioner kroner i 2017.

OB har altså spændt livremmen ind efter i 2015 og 2016 at have udbetalt to millioner i agenthonorarer i hvert af de to kalenderår, oplyser DBU.

AaB ligger langt over fynboerne i 2017 med agenthonorarer på 1,9 millioner, mens Esbjerg ligger på 870.000 og Sønderjyske på 635.000 kroner.