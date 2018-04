Faaborg: DN's lokalkomite i Faaborg-Midtfyn er medvært, når Danmarks Naturfredningsforening i weekenden holder repræsentantskabsmøde på Hotel Faaborg Fjord.

Der kommer over 200 lokalformænd og andre DN-folk fra hele landet til mødet som begynder klokken 13, hvor borgmester Hans Stavnsager har sagt ja til at byde velkommen.

Det bliver et repræsentantskabsmøde lidt ud over det sædvanlige, for der skal vælges ny præsident. Sydfynske Ella Maria Bisschop-Larsen stopper efter 12 år på posten.

To kandidater kæmper om præsidentposten: Maria Reumert Gjerding, der er miljøordfører for Enheldslisten i Folketinget, stiller op mod blot 37-årige Rune Kjærgaard Lange, der blandt andet er kendt for sin rolle i den store fredningssag på Amager Fælled.

Efter præsidentvalg og alle de formelle programpunkter bliver der søndag eftermiddag en række ture ud i den fynske natur. Her kan deltagerne vælge mellem ture til Bøjden Nor, Jordløse Bakker, Egeskov Mølle, grusgravene i Tarup-Davinde og en tur langs Odense Å, fortæller Birgit Bjerring, lokalformand i Faaborg-Midtfyn.

Og både hun og alle de andre DN-folk kan se frem til skønt forårsvejr, når de skal bo ved Faaborg Fjord og ud og opleve fynsk natur.