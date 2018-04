Trivsel

Rudkøbing: Frivilligcenter Langeland søger lige nu nye frivillige, der vil hjælpe med at gøre en forskel for børn på Langeland. Interesserede kan komme på et introduktionskursus onsdag den 18. april kl. 17.00-20.30.

Frivilligcenter Langeland har det sidste år tilbudt trivselsgrupper for børn på Langeland, som oplever udfordringer i livet som for eksempel skilsmisse eller selvværdsproblemer. Grupperne, der primært har fundet sted på Ørstedskolen, har givet de deltagende børn mulighed for at spejle sig i hinandens historier, udveksle gode råd og opdage, at andre har lignende tanker og følelser.

Trivselsgrupperne kræver dog, at der er voksne frivillige gruppeledere til stede til at guide og støtte børnene i at skabe et godt fællesskab, hvorfor centret opfordrer frivillige til at tage med på kurset den 18. april.

Introduktionskurset vil bestå af teoretisk baggrund og praktiske øvelser, således at man som ny frivillig får et godt fundament for at påtage sig rollen som gruppeleder. /EXP