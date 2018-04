- I undervisningssituationen har der været mange forskellige typer af tablets, som læreren har skullet hjælpe eleverne med, og derfor synes vi, at det er en fordel, at alle får den samme enhed - også læreren. Det vil gøre det nemmere og mere effektivt i hverdagen, siger han.

Langeland: Da Langeland Kommune for fire år siden indførte "Bring Your Own Device" (BYOD) fra 4. til 10. klasse, regnede man med, at omkring 80 procent af de langelandske skoleelever selv ville kunne medbringe deres egen digitale enhed til brug i undervisningen.

Grunden til, at valget faldt på Chromebooks er, at de langelandske folkeskoler i de sidste fire år har flyttet sig fra Microsofts Office-pakke over til Googles G-suite for education. Chromebooks er skræddersyet til dét system, hvor alt bliver opbevaret i "skyen" - og så er de væsentligt billigere, fortæller Jan Ole Jakobsen:

- Chromebooks koster omkring 40 procent af, hvad en iPad koster, og derfor har det kunnet lade sig gøre at lave denne løsning inden for den økonomi, der er til rådighed. Så det holder sig inden for de budgetter, der er i dag, siger han.

En anden fordel ved at droppe BYOD-strategien er, at alle elever får lige læringsmuligheder:

- På den her måde får alle elever fra nord til syd præcis den samme enhed at arbejde på, siger Jan Ole Jakobsen.