Lokalredaktør på Langeland stopper: - Ikke et fravalg, men et personligt tilvalg

Efter fire vildt spændende, ekstremt lærerige og utroligt travle måneder i jobbet som lokalredaktør har jeg truffet en stor beslutning. Nemlig at jeg stopper i min stilling pr. 1. maj.

Det har været en meget svær beslutning, for jeg er blevet taget SÅ godt imod på redaktionen - og på Langeland.

Jeg har nydt samarbejdet med mine kollegaer, lært en hel masse og forhåbentlig fået lavet noget vedkommende og velskrevet journalistik om livet her på øen. Jeg har glædet mig over de mange gensyn med mennesker fra min opvækst, og jeg er gang på gang blevet imponeret over alt det, der sker på Langeland. Der er masser at skrive om og så mange inspirerende og engagerede mennesker.

Men jeg har også mærket de høje forventninger, der er til lokalredaktøren. Forventninger om et engagement, der strækker sig langt ud over almindelig arbejdstid. Forventninger om, at man skal dække, hvis ikke alt, så næsten.

De forventninger er det ikke lykkedes mig at kombinere med mit ønske om at være så meget som muligt sammen med min familie, i særdeleshed min søn på to år.

Jeg har fuld forståelse for, at både avisen og lokalsamfundet ønsker en lokalredaktør, der er en aktiv del af sit dækningsområde. Derfor skal min beslutning ikke ses som udtryk for et fravalg af hverken Fyns Amts Avis eller Langeland, men som et personligt tilvalg: mere tid til min familie.

Langeland fortjener en dedikeret redaktør, og der bliver allerede nu arbejdet på at finde en ny. Jeg håber, at jeg kan nå at hjælpe vedkommende på plads, så overgangen bliver så glat som mulig.

Jeg kommer virkelig til at savne mine kollegaer her i huset på Ørstedsgade 18 og i Svendborg. Men jeg glæder mig til at følge deres arbejde.

Og selvom det for nu er et farvel til Fyns Amts Avis, er det ikke et farvel til Langeland.

Vi ses derude.