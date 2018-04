Ifølge Praktiserende Lægers Organisation, PLO, er der eksempelvis fem typer af medicin, som man ikke skal ringe til lægevagten for at få. I stedet skal man vente, til ens egen læge har åbent.

Region Syddanmark og Praktiserende Lægers Organisation, PLO, relancerer en kampagne, som skal få borgere væk fra lægevagten og hen til egen læge i stedet. I hvert fald når det gælder bestemte typer af medicin.

PLO har offentliggjort tal over fem medicintyper, som borgere jævnligt ringer til lægevagten for at få fornyet.

I januar og februar i 2018 ringede 2710 personer til en lægevagt i Region Syddanmark for at få fornyet en recept på antibiotika. Så antibiotika lægger sig i toppen over ikke-akutte henvendelser til lægevagten.

Næstøverst på listen står medicin til type-2 diabetes. I samme tidsperiode ringede 170 personer ind for at få en recept på dette.

Dertil kommer 150 personer, som ringede efter medicin mod forhøjet blodtryk.

142 kvinder ringede til lægevagten for at få fornyet deres recept på p-piller og minipiller.

Og 18 personer ringede angående medicin mod forhøjet blodtryk.

Ifølge PLO har 9471 personer ringet til en lægevagt i Region Syddanmark i perioden januar og februar 2018 med ikke-akutte henvendelser.