Region Syddanmark og Praktiserende Lægers Organisation, PLO, lancerer nu en ny kampagne, som skal luge ud i ikke-akutte henvendelser til lægevagten.

Man skal bruge lægevagten med omtanke. Det er budskabet i relanceringen af en kampagne, som Region Syddanmark og PLO står bag. Lægevagten i Region Syddanmark er ærgerlig over, at eksempelvis kvinder ringer ind for at få fornyet en recept på p-piller og minipiller. Man skal i stedet vente, til ens egen læge har åbent. - Vi har alle en interesse i, at man kan komme hurtigt til lægevagten, hvis man har akut brug for hjælp. Og når man ringer ind med ørevokspropper, fornyelse af p-pille-recepter og lignende, så kan man skabe længere telefonkø for de mennesker, der sidder med noget akut og alvorligt, siger formand for Udvalget for det nære sundhedsvæsen, Bo Libergren (V).

Relancering

Allerede i 2017 lancerede man en lignende kampagne, som også havde til formål at nedbringe ikke-akutte henvendelser til lægevagten. Og ifølge tal fra PLO har den gamle kampagne virket. Men der er stadig et ønske om, at nedbringe henvendelserne yderligere. - Den første kampagne virkede fint, men der kunne godt være mere at komme efter, og en reminder er altid god. Så vi håber, at der kommer en yderligere effekt, for vi ønsker at få optimeret det, siger Ole Holm-Thomsen, vagtchef for lægevagten i Region Syddanmark. Den første kampagne fra 2017 indebar blandt andet informationsmateriale, en indsats på sociale medier og en ændring af lægevagtens telefonbesked. Relanceringen af kampagnen indebærer som noget nyt, at medlemmer af regionsrådet skal ud og møde danskerne i en række storcentre rundt om i regionen. 5. april besøgte de Rosengårdscentret i Odense. - Den her gang vil vi rigtig gerne ud og have dialogen med borgerne om, hvornår man bør ringe til vagtlægen. Det vigtigste er jo, at man lige overvejer, om det kan vente, til ens egen læge har åbent igen. Og den snak kan vi altså få ude i de forskellige storcentre, forklarer Bo Libergren. Derudover vil der være plakater ved de praktiserende læger og lægevagtskonsultationerne rundt om i regionen.

