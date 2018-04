Den kendte vinbar i Klaregade skifter navn for at markere, at ejeren er den samme. Lyder det underligt? Så læs med

Nogle gange skal man grynte med store bogstaver for at slå tingene fast. En markant måde er blandt andet at skifte sit navn - og det gør en af byens velkendte vinbarer, S'vineriet i Klaregade.

Fremover hedder den Svinedrengen - Hvin bar.

- Der har været lidt forvirring om, hvem der ejede vinbaren, efter at jeg købte min tidligere kompagnon ud. Selv om jeg har forsøgt at kommunikere det ud, er der mange, der bliver ved med at spørge om det, så jeg har haft brug for at etablere en forståelse af, at det er mig der driver den nu. Og til det virkede en navneændring oplagt, siger indehaver Michel Rex Schiermacker.

Han startede S'vineriet med kompagnonen Claus Skovsted, men for et år siden overtog Michel Rex Schiermacker stedet, da Skovsted - helt efter planen - blev købt ud. Den historie blev skrevet flere steder - blandt andet i disse spalter, men budskabet er tilsyneladende ikke trængt helt igennem endnu. Det kan navneændringen formentlig gøre op med. Og faktisk er det gæsterne i vinbaren, der har fundet på navnet.

- Det var nogle gæster til et arrangement ud af huset, der første gang fandt på det. Jeg gik og lavede lidt sjov med dem, og så sagde de: du er da Svinedrengen!! Jeg synes det lød ret sjovt, og så passer det ret perfekt på mig og baren, Så sådan blev det, siger Michael Rex Schiermacker, der selv har tilføjet "Hvin bar" til navnet.

- Svin, de kommunikerer ved at grynte eller hvine. Med et H i (h)vin lyder det sjovt. Så er man ikke i tvivl om, at det stadig er en vinbar, siger Michel Rex Schiermacker.

Og det er det. Navnet er nemlig det eneste, der er ændret - vinbaren er som du kender den - indtil videre.