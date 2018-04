Ubådssagen = Luderjounalistik.

Nu har diverse medier, elektroniske som trykte, herunder også Fyens Stiftstidende siden august stort set hver eneste dag svælget sig i mere eller mindre slibrige og uhyggelige detaljer om et særdeles uhyggeligt og bestialsk mord på en ung kvinde. Intet er holdt skjult, alt er kommet frem i journalistikkens hellige navn.

Jeg tillader mig bare at spørge om, i hvis interesse denne sygelige bevågenhed er til? Er det til den almindelige hr. og fru Danmark? Næppe. De føler sikkert afsky over det hele. Det er nok nærmere for mediernes egen interesse. Jeg kalder det sensations- og luderjournalistik, der udviser en utrolig mangel på empati for de efterladte.

Prøv dog at tænke lidt på de stakkels forældre, samt andre pårørende, der den ene dag må læse, at deres kære har fået hovedet hugget af, dagen efter at hun er parteret, og en tredje dag er hun druknet og gasset.

Peter Madsen har fået sin taletid, for det er vel ikke mediernes mening at gøre ham til superstar,? Et uhyggeligt scenarie vil være, at der bliver lavet en film, og morderen bliver mangemillionær på al den reklame, han allerede har fået.

Så stop det skriveri med alle de perversiteter, det medfører, og når dommen er faldet, kan I skrive et par linjer om det, og lad det så ligge, så de efterladte kan få en form for fred.

Det hører desværre åbenbart til tidens journalistik, eller mangel på samme, at begrave sig i alle former for perverse detaljer dag efter dag, uge efter uge.

Det hører ikke hjemme i en seriøs avis, men det punkt er Stiftstidende måske kommet forbi?