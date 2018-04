Frederik Løchte Nielsen og Christoffer Kønigsfeldt er udset til at spille single, når Danmark møder Egypten.

Det bliver holdets rutinerede kræfter, der er udset til at bære læsset, når Danmarks Davis Cup-hold i tennis i weekenden møder Egypten i Gentofte.

Ved fredagens lodtrækning stor det klart, at holdkaptajn Kenneth Carlsen har valgt 34-årige Frederik Løchte Nielsen og 28-årige Christoffer Kønigsfeldt til at spille single.

Lørdag indleder Løchte mod Karim Maamoun, mens Kønigsfeldt derefter spiller mod Youssef Hossam.

Det er første gang siden 2013, at Kønigsfeldt spiller Davis Cup for Danmark.

Danskeren, der er urangeret på verdensranglisten, må indtage rollen som underdog mod verdens nummer 311.

- Jeg føler, at jeg har det rigtig godt fysisk. Jeg har givet den gas i de sidste par uger, og jeg var også i god form efter at have trænet meget op til medaljespillet i holdturneringen.

- Jeg ved, at hvis jeg kan få mit spil og min serv til at køre, så har jeg en chance mod alle spillere. Så jeg går ind med den indstilling, at jeg skal vinde kampen. Så må vi se, hvordan det går, siger Christoffer Kønigsfeldt.

Frederik Løchte Nielsen spiller sin 41. Davis Cup-opgør for Danmark. Vanen tro skal han også spille double sammen med Thomas Kromann.

Ud over de nævnte tæller truppen også 14-årige Holger Rune samt Sebastian Grundtvig, der netop er fyldt 17 år.

De må indstille sig på reserveroller. De kan muligvis komme i spil søndag, hvis opgøret allerede har fundet sin samlede vinder efter tre eller fire af de fem planlagte kampe.

Lørdag spilles de to første singler, mens søndagen indledes med doublen og efterfølges af to singler.

Vinderen af kampen i Europa/Afrika gruppe 2 - det tredjebedste niveau - skal i næste runde møde vinderen af kampen mellem Finland og Litauen.