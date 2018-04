Fredning. Vigtigt at værne om natur og kultur

Danmarks Naturfredningsforening (DN) er her i avisen blevet kritiseret i den seneste tid. Borgerlige politikere - minus de konservative - har aktuelt kritiseret foreningen for den rolle, den har haft i nogle fredningsplaner omkring Hesbjerg, Trelde Næs og foreningens indsigelse mod en marina i Knudshoved havn.

Politikerne mener på den baggrund, at det bør overvejes at fratage foreningen den indstillingsret til naturfredning, som DN har. En ret, hævdes det, som ingen andre interesseorganisationer har, og som det efter politikernes mening heller ikke tilkommer en interesseorganisation at have.

Det er ikke rigtigt, at DN er den eneste interesseorganisation, der har en sådan indstillingsret. Landsforeningen for bygnings- og landskabskultur har en lignende ret til at indstille bygninger til fredning.

Når dette sidste overses og tilsyneladende ikke er noget problem, skyldes det dels, at nævnte landsforening desværre ikke har den størrelse og offentlige indflydelseskraft, som DN trods alt har. Dels - og sammenhørende hermed - at bygningsfredning har endnu mere offentlig og politiske interesse end naturbeskyttelse.

Hvis ikke der var kulturbærere som folkekirke og herregårdsbesiddere i Danmark, der respektfuldt og frivilligt værnede om vores kulturarv, ville det imidlertid se sort ud. Liberalistisk profittænkning, fællesskabsopløsende individualisme og fraværet af sans for både kultur, natur og historie har gjort lovgivningen omkring bygningsbevaring så skrøbelig, at den lidt hårdt sagt ikke er det papir værd, den er skrevet på.

Der fredes stort set ingen bygninger i dag i Danmark. Derimod affredes mange, der allerede er fredet. Og det får absolut ingen konsekvenser for dem, der har misligholdt lovgivningen og ladet deres ejendom forfalde.

At der er borgerlige politikere, der nu kunne ønske, at det går samme vej med beskyttelse af natur og miljø og derfor vil fratage DN's indstillingsretten til fredning, må forhindres. Hvis ikke vi havde disse trods alt folkeligt forankrede interesseorganisationer, som fortjener politikernes respekt og deres lydhørhed, ville der ikke være nogen til at tage vare på vores kultur, natur og miljø.