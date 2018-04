Hen over weekenden dyster Europas bedste League of Legends-hold om at blive kontinentets bedste, når den europæiske League of Legends Championship Series (EU LCS) afholder finale i Royal Arena.

Lørdag gælder det om at få afgjort de sekundære pladser, hvor Splyce og Team Vitality skal kæmpe om tredjepladsen, inden det søndag går løs med finalen.

Foruden en pengepræmie på 80.000 euro til vinderen kæmper G2 Esports og Fnatic om en plads i World Championship, hvor de bedste hold i verden dyster mod hinanden.

Det er ikke kun lokationen, der er dansk. Begge opgør bliver nemlig med dansk deltagelse.

Finalen bliver med deltagelse af tre danskere.

Martin "Wunder" Hansen spiller som top for G2 Esports. På modstanderholdet i finalen spiller Mads "Broxah" Brock-Pedersen midt, mens Rasmus "Caps" Winther spiller jungle.

Kampen om tredjepladsen bliver også med dansk deltagelse, hvor Kasper "Kobbe" Kobberup spiller Attack Damage Carry (ADC) for Splyce.

Holdene spiller bedst af fem baner.

En bane tager omkring 45 minutter, men i professionelle kampe kan en bane ofte tage en time.

150.000 euro fordeles til de fire deltagende hold.

EU LCS har eksisteret siden 2013.