Foredrag

Kom til foredrag, smil og lotteri i Stige Hallen tirsdag den 15. maj kl. 18.30. Sisse Fisker vil denne aften være en inspirerende og motiverende foredragsholder. Hun vil fortælle om at skifte tv-branchen ud med en mission om at skabe Smil hos, syge børn. Sisse Fisker har skabt Smilfonden, som laver fester på danske hospitaler. Blandt andet også på OUH. Samme aften kan man også opleve den odenseanske iværksætter Sanne Juel Egelund. Sanne er stifter af Børnewellness og driver Karma Studio i Odense.

De to seje iværksætter kvinder brænder begge for at hjælpe børn, hvilket man kan opleve ved at købe billet til arrangementet i Stige Hallen. Og endelig kan man, hvis man tør lade tankelæseren Mikkel Gundersen drille ens hjerne. Prisen er 75 kr, og billetterne sælges gennem ww.yourticket.dk/arrangementer/1074/foredag-smil-og-lotteri/Billetsalget går ubeskåret til SMILfonden. Samtidig deltager du i lodtrækningen om flotte præmier. Der kan f.eks. vindes to luksus dyner med hovedpuder værdi 8.500 kr, en børnecykel, cremer fra Magasin eller en af Viktor Axelsens brugte badminton ketchere.