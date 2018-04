Faktarama

Historie: Neandertalere er de nærmeste uddøde slægtninge i menneskets stamtræ. Vi mindede om hinanden på mange punkter, men videnskaben har i årtier diskuteret, om neanderthalernes hovedskaller var så meget større fortil end vores forfædres, fordi det gav bedre bid eller bedre vejrtrækning. For at undersøge det, scannede australske forskere kranier af mennesker, neanderthalere og en tredje uddød slægtning og genskabte hovederne i et 3D-computerprogram. 3D-billederne fik tilsat brusk og blev sat til at bide og trække vejret. Det viste sig, at neanderthalerens bid ikke var kraftigere end de andres. Og de var heller ikke bedre til at opvarme og fugte indåndingsluften. Til gengæld kunne de trække dobbelt så meget luft ind ad gangen takket være de enorme luftveje. Det har været en stor fordel under den sidste store istid. I den kolde og tørre luft havde neanderthalerne ganske enkelt mere varm luft til at holde kroppen varm og gøre dem i stand til at jage bytte. (hafa) Kilde: Livescience