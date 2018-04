Marslev: En rose er en rose er en rose, skrev forfatterinden Gertrude Stein engang.

Men sådan er det slet ikke - i hvert fald ikke hos Rosa Danica i Marslev. Her eksperimenter man hele tiden med nye sorter af roser og nye måder at producere dem.

Nyeste skud på rosenstammen er økologiske roser.

- Jamen man spiser da ikke roser, indvender journalisten dumt.