Otte byrådsmedlemmer har meldt sig ud af partiet. Tre er blevet smidt ud. Således er facit for Dansk Folkeparti (DF) på Fyn, hvis man tæller fra begyndelsen af forrige valgperiode og frem til i dag.

Den slags afgange er altid beklagelige; uanset om vedkommende får vist partidøren eller selv går ud af den. Sådan lyder det fra Dansk Folkepartis partisekretær, Poul Lindholm.

“ Rigtig meget handler om det stadie, som partiet er i lige nu. Christian Elmelund-Præstekær, leder ved Institut for Statskundskab på Syddansk Universitet.

Han er dog af den opfattelse, at nogle giver op for hurtigt.

- Vi forstår jo ikke, at man reagerer så hurtigt (og melder sig ud, red). I stedet skulle man nogle gange kontakte os eller bede de lokale om at få os til et møde. Vi synes, at det er lidt rystende, at man ikke er mere loyal over for sit eget parti og udviser mere troværdighed og tålmodighed over for byrådet. En gang imellem skal man kunne sige ordet "pyt", selv om man ikke får sin vilje, siger han.

Internt i partiet er han blevet døbt "Poul Blod" for sin tilbøjelighed til at smide partimedlemmer ud, når de træder ved siden af. Men partisekretæren mener ikke, at han selv skal blive bedre til at sige pyt.

- Det eneste vi forlanger, er at folk ikke går til pressen og udtaler sig negativt om partifæller, slår han fast.

Netop det findes der flere fynske eksempler på, senest i Svendborg. Både her og i Middelfart har DF haft problemer med interne magtkampe på det seneste.

I det sydfynske begyndte det, da Jesper Larsen den 20. marts forlod partiet på grund af uenigheder. Det skabte yderligere splid mellem lokalpolitikerne og førte til, at Morten S. Petersen blev smidt ud og Jens Munk selv gik.

I Middelfart meddelte frontfigur Anni Tyrrestrup så onsdag, at hun forsætter som løsgænger i stedet. Hun ville frigøre sig fra det, hun kaldte et parti i opløsning.