Min Mening: Sugardating for ældre statsministre

Ældre velhavende mænd møder unge, smukke kvinder, der mod betaling, vil underholde manden. Ydelsen, de unge kvinder leverer til gengæld er angiveligt godt selskab. Det kaldes sugardating. Alligevel er det svært ikke at have ondt af de unge kvinder, når de forsøger at forklare: "... at det jo kan udvikle sig til sex, men det ikke er sådan at man får betaling for sex. Ikke sådan direkte i hvert fald."

Noget for noget. Sådan er livet. Lars Løkke er på alle måder mere heldigt stillet qua hans løn og privilegier. Desværre er han ikke rigtig i stand til at skelne mellem erhvervet som statsminister og hans privatliv. Statsministeriet skaffer gerne private billetter til koncerter til både Lars og hele hans familie. Ingen kvaler, skatteborgerne betaler. Hans tøj blev tidligere sponseret af Venstre, der med statstøtte i ryggen brugte 152.000 kroner på tøj til ham i løbet af små 10 måneder. Hvem der sponserer hans tøj disse dage er ikke offentligt kendt, men lad mig gætte på, han har fået gode waders og en fornuftig sweater til samlingen. Lars får ligeledes luksusferieophold og andre goder af kvotekonger fra Nordjylland. I begyndelsen benægtede Lars Løkke ethvert kendskab til kvotekongerne, men nu hvor det er gået op for ham, at sommerhusopholdet i så fald må betegnes som bestikkelse, nægter han at udtale sig om sagen overhovedet. I stedet forsøger Lars Løkke sig nu som sugardater. For en god middag og kontant betaling til Lars egen private fond, kan kvotekonger og andet godtfolk købe sig til Lars Løkkes gode selskab en hel aften, for eksempelvis 120.000 kroner. Det smarte ved velgørenhed er, at det kan trækkes fra i skat, så ikke alene bliver vores statsminister købt af erhvervslivet, bestikkelsen bliver også trukket fra i skat.

“ Man kan nærmest se ledere fra verdens mest korrupte stater måbe og glæde sig over, at der også i førsteverdenslande er brug for stabilt anløbne, bundkorrupte politikere.

Men behøver man så at have mange penge for at købe statsministeren, tænker du så måske?

Nixen. Hvis du råder over andres penge kan du sagtens bestikke statsministeren alligevel. Lars Løkkes fond sælger nemlig også konsulentydelser til kommunerne. Det giver en fordel i og med, at kommuner får mulighed for indirekte at støtte statsministerens velgørenhedsfond ved at bruge skatteborgernes penge på at købe ydelser fra fonden. En anløben borgmester kan på denne måde købe sig til statsministerens gunst med andres penge. Det er så moralsk forkasteligt, at jeg rent intuitivt må antage, det er ulovligt. Men igen har der ingen konsekvenser været af vores statsministers pinlige omgang med andres penge, med kvotekonger og med almindelig anstændighed. På samme måde som de unge sugardatere benægter, at de sælger sex, benægter Lars, at de millioner, hans fond får, de gratis sommerhusture hans familie modtager og alt det andet Lars grådigt skraber sammen, har nogen som helst indflydelse på hans virke som statsminister. Trods benægtelsen sidder de fleste med fornemmelsen af, at han lyver. Og denne benægtelse er ikke af samme type som sugardaterens selvbedrag. Lars Løkke skader demokratiet i Danmark ved med sine handlinger at så tvivl om hvorvidt han modtager bestikkelse. Han burde aflevere gaver og donationer tilbage og erkende, han har handlet moralsk forkert. Han burde vige sædet. I stedet fortsætter han med at skrabe til sig. Han har lavet et system, hvor erhvervslivet kan købe ham gennem donationer til Løkkefonden og trække bestikkelsen fra i skat, hvor mindrebemidlede borgmestre gennem konsulentydelser kan købe sig til statsministeren gunst, og hvor folket, som han burde tjene fortsat betaler hans løn og hans private forbrug. Man kan nærmest se ledere fra verdens mest korrupte stater måbe og glæde sig over, at der også i førsteverdenslande er brug for stabilt anløbne, bundkorrupte politikere. Prisen for en statsministertjeneste er ligegyldig. Uanset prisen er han korrupt.