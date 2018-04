Debat: Naturens rettigheder i Grundloven?

Af: Morten Thomsen, formand for SF Storkreds Fyn og Vicky Bender Lorenzen, medlem af regionsrådet i Region Syddanmark for SF

Læserbrev: Vores natur er en af de vigtigste gaver, vi kan give videre til vore børn og børnebørn. Alligevel flyder aviser og nettet over med historier om pesticider i vores drikkevand, forureninger af store områder efter fortidens produktionsvirksomheder og nye byggeprojekter i sårbare naturområder.

De historier bør motivere en styrkelse af beskyttelsen af vores natur i stedet for en svækkelse. Miljøordførere fra Dansk Folkeparti, Venstre og Liberal Alliance mener i stedet, at tiden er løbet fra en af de foreninger, der igennem tiden har gjort mest for naturen i Danmark.

Danmarks Naturfredningsforening er en forening, der er uafhængig af staten, regionerne og kommunerne. Ja, de har en fri stemme til at tale naturens sag.

At svække Dansk Naturfredningsforening ved at fjerne deres ret til at rejse fredningsager, vil være et hårdt slag mod naturen i Danmark. Måske kommer vores børn til at stå med en ny miljøkatastrofe, som den på Høfde 42 eller i Grindsted, en begrænset adgang til vores smukke skove eller et helt naturfattigt Danmark.

Vi tror på, at vi skal en helt anden vej. Bevar Danmarks Naturfredningforenings rettigheder og lad os gå endnu videre. Naturens rettigheder bør sikres i Grundloven.

Der er faktisk flere lande, som allerede har givet naturen grundlovssikrede rettigheder: Allerede i 2012 vedtog regeringen i Bolivia en særskilt lov, der sikrer naturens rettigheder, som vi kender det fra menneskerettighederne. Den såkaldt Moder Jord lov. Loven er inspireret af den måde, Bolivias oprindelige folk opfatter naturen på.

På New Zealand har et skovområde fået status som et juridisk væsen, der ejer sig selv, ligesom landets længste flod har fået samme status.

I Indien er flere floder samt Himalaya blevet anerkendt som levende væsener med rettigheder.

Tænk hvis vi i Danmark kunne være med på den liste og dermed vise, at vi er på naturens side i Danmark.